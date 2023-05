Everton evita derrota frente aos Wolves com golo tardio, mas continua aflito

Golo de Mina impediu derrota do Everton

Redação com Lusa

Toffees continuam numa posição aflita, podendo cair para a zona de despromoção da Premier League ainda neste fim de semana, caso o Leeds vença no domingo frente ao West Ham.

Livre das contas de lugares europeus ou de descida, o Fulham, de Marco Silva, prosseguiu a sua boa campanha, empatando este sábado em Craven Cottage, com o Crystal Palace. Marcou Mitrovic (45+5 e 61) para o Fulham, e Edouard (34) e Ward (33) para Palace.

João Palhinha foi titular no Fulham e fez o jogo todo, enquanto Cédric Soares não saiu do banco.

A uma ronda do fim, os pupilos de Marco Silva estão bem a meio da tabela, em 10.º, um lugar à frente dos rivais de hoje.

Nélson Semedo, Toti, Rúben Neves, Daniel Podence e Matheus Nunes foram os portugueses utilizados pelo Wolverhampton na receção ao Everton.

Hwang Hee-Chan adiantou os Wolves, aos 34, e Mina repôs a igualdade, aos 90+9.

O Wolverhampton está tranquilo, em 13.º, com 41 pontos. Já o Everton, com 33 pontos, em 17.º, ainda corre risco de descida, podendo cair para a zona de despromoção neste fim de semana, caso o Leeds vença no domingo frente ao West Ham.

Os toffees têm apenas mais dois pontos que o Leeds, que ainda joga na ronda e é o primeiro dos emblemas abaixo da linha de permanência. Leicester, com 30 pontos, ainda tem hipóteses matemáticas e só o Southampton, com 24, já está condenado.