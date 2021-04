Everton empata e Ancelotti dispara: "Nunca falei na Champions"

Toffees estão há quatro jogos sem vencer e falham ultrapassagem ao Tottenham

O Everton não foi além de um empate a zeros na viagem ao recinto do Brighton.

A equipa de Liverpool, que teve o guarda-redes português João Virgínia no banco de suplentes - André Gomes está lesionado -, falhou a ultrapassagem ao Tottenham, de José Mourinho, no 7.º lugar da classificação, que será o próximo adversário. Os toffees estão a um ponto dos londrinos (48 contra 49), mas com menos um jogo disputado.

Ainda assim, estão há quatro jogos sem vencer no campeonato (derrotas com Burnley e Chelsea), somando apenas dois pontos nessas partidas. Estando a sete pontos do West Ham, que é quarto classificado, e com menos um jogo seria natural que o clube pensasse na Liga dos Campeões.

No entanto, Ancelotti desmente a ideia. "Nunca falámos nos quatro primeiros, na Champions. O objetivo é chegar à Europa e ainda estamos lá", disse à "BBC Sport", analisando a exibição de seguida: "O espírito da equipa foi bom, a qualidade de jogo nem por isso. Acusámos as ausências, só tínhamos um médio ofensivo disponível e sentimos dificuldades para chegar aos nossos avançados de forma eficaz." analisou Ancelot

Everton e Tottenham medem forças na próxima sexta-feira, em Goodison Park.

O Brighton, rival dos toffees, ocupa a 15.ª posição, com 33 pontos somados em 31 partidas.