Everton dá a volta ao Burnley e sobe ao quarto lugar da Premier League

Redação com Lusa

O Everton venceu esta segunda-feira a equipa do Burnley por 3-1.

O Everton subiu esta segunda-feira ao quarto lugar da Liga inglesa de futebol, ao operar a reviravolta na receção ao Burnley e vencer por 3-1, na partida que fechou a quarta jornada da prova.

O central Ben Mee adiantou os visitantes aos 53 minutos, mas os "toffees" foram incisivos na resposta e construíram o triunfo em Goodison Park em apenas seis minutos, com tentos de Michael Keane, aos 60, Andros Towsend, aos 65, e Demarai Gray, aos 66.

O médio internacional português André Gomes começou a partida no banco de suplentes do Everton, tendo sido lançado por Rafa Benítez logo após o tento do empate.

Com esta vitória, o Everton soma 10 pontos e ocupa o quarto lugar, em igualdade com os três primeiros colocados, Manchester United, Chelsea e Liverpool, enquanto o Burnley, que continua sem vencer, é 18.º e antepenúltimo, com um ponto.