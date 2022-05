Everton bate Chelsea e fica a depender de si para sair da zona de despromoção

O Manchester City liderar com 83 pontos, mais um do que o Liverpool.

O Everton conquistou um difícil e precioso triunfo, por 1-0, sobre o campeão europeu e mundial Chelsea, na 35.ª jornada, que faz depender de si sair dos lugares de despromoção na Premier League.

O internacional brasileiro Richarlison, aos 47 minutos, aproveitando um erro do experiente Cesar Azpilicueta na saída de bola, apontou o único tento de um desafio concluído com 79% de posse de bola do Chelsea, um domínio avassalador traduzido em cerca do dobro dos remates, incluindo um de Mason Mount ao ferro, mas sem qualquer eficácia.

O conjunto de Liverpool, que não contou com o português André Gomes, que recupera de lesão, é 18.º e antepenúltimo, com 32 pontos, mas menos um jogo, a dois pontos de Burnley e Leeds, em posição segura.O Chelsea, que vinha de empate 1-1 na visita ao Manchester United, é terceiro com 66, agora com cinco de avanço para o Tottenham.

