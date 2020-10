Everton, avançado do Benfica, apontado à titularidade do Brasil

O Brasil vai iniciar a qualificação para o Mundial do Catar e Everton, avançado do Benfica, deverá ser titular frente à Bolívia.

Neymar está recuperado das dores de que se vinha queixando nos últimos dias e está disponível para o jogo do Brasil frente à Bolívia, no sábado. Além do avançado do PSG, Everton Cebolinha, reforço do Benfica, deverá ser titular no jogo que marca o arranque da seleção canarinha na qualificação para o Mundial do Catar, em 2022.

Assim o aponta a imprensa brasileira, que diz ainda que Danilo, Thiago Silva e Casemiro, jogadores que passaram em Portugal, ao serviço do FC Porto, também deverão entrar de início na equipa comandada por Tite.

O provável onze titular do Brasil: Weverton; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro e Douglas Luiz; Everton, Philippe Coutinho e Neymar; Roberto Firmino.