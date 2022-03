Everton arrisca dedução de pontos na Premier League por insustentabilidade financeira

Everton registou prejuízos que ultrapassam os 310 milhões de euros entre 2017 e 2020. As regras de sustentabilidade da Premier League ditam que os clubes podem apresentar perdas máximas de 125 milhões de euros ao longo de três anos, mas devido à pandemia, esse prazo foi alargado em um ano adicional

Relata o portal Daily Mail que, em condições normais, os toffees já estariam em incumprimento com as regras de sustentabilidade impostas pela competição. Com o impacto económico que a pandemia acarretou para os clubes, o prazo para os clubes apresentarem um prejuízo menor a 125 milhões de euros foi alargado para um espaço de quatro anos.

Ainda assim, e com 2020 e 2021 a serem englobados numa média calculada, o Everton continua em risco de estar em incumprimento com as normas. O clube ainda não divulgou o balanço financeiro da época passada e solicitou à Premier League que aprovasse subsídios, tendo em conta as circunstâncias imprevisíveis que as restrições do período pandémico causaram.

Antecipa-se que as contas da época 2020/21 do Everton revelem um prejuízo na ordem dos 119 milhões de euros, isto já depois de perdas respetivas a 2019/20, nos valores dos 103 milhões de euros, terem sido atribuídas à pandemia. As perspetivas futuras do clube também não são as melhores, uma vez que a direção de Goodison Park viu-se obrigada a cortar ligações, na semana passada, com o russo Alisher Usmanov, um dos principais patrocinadores do clube, numa decisão que custará cerca de 357 milhões de euros ao longo dos próximos 20 anos.

A Premier League definiu um prazo máximo até ao fim deste mês de março para os clubes divulgarem a respetiva situação financeira, assim como as previsões para o que resta da temporada. Em caso de incumprimento, os clubes deverão ser sancionados no final da época com dedução de pontos na classificação final.

