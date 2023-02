Titular entre os postes do Everton, Pickford passa a estar vinculado ao clube até 2027.

O Everton, atual 16.º classificado da Premier League, anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo para renovar contrato com Jordan Pickford por quatro temporadas e meia, até ao verão de 2027.

Habitual titular da baliza da Inglaterra, o guardião, de 28 anos, atravessa a sexta temporada nos toffees, registando 23 jogos (e uma assistência) até ao momento.

"É incrível assinar este novo contrato num clube tão especial para mim. O apoio que recebi desde que cheguei com 22 anos foi muito importante para minha família e para mim. Amamos estar no Everton. É um clube enorme. As últimas temporadas não foram o que queríamos, mas agora temos um técnico [Sean Dyche, sucessor de Frank Lampard] que, acredito, vai colocar-nos na direção certa", declarou, aos meios do clube.