"Eventualmente, Mbappé vai experimentar a Premier League, mas não agora"

Palavras de Florent Malouda, que não acredita que o avançado francês vá deixar o PSG neste verão, ainda que mostre confiança num cenário próximo em que Mbappé vista a camisola do Real Madrid.

Numa altura em que Mbappé tem o futuro incerto no PSG, estando prevista uma reunião na sexta-feira para que os representantes do jogador e o clube resolvam esse assunto, Florent Malouda comentou a situação do avançado francês, que tem apenas mais um ano de contrato em Paris.

O antigo internacional gaulês, em declarações ao tabloide The Sun, garantiu que o avançado vai reforçar o Real Madrid num futuro próximo, mas não neste verão.

Recorde-se que a imprensa francesa refere que o PSG não aceita uma saída a custo zero do jogador em 2024, exigindo uma renovação contratual ou, caso contrário, uma venda neste defeso. Já Mbappé reiterou publicamente por várias vezes que vai representar os parisienses na próxima época.

"Para mim, é só uma questão de tempo para que [Mbappé] acabe no Real Madrid. Ele tem essa vontade de vestir a camisola blanca, porque gostava da equipa quando era jovem. Ele teve a oportunidade de ir para o Real Madrid e renovou [no verão de 2022], pelo que não estranharia se chegasse a um acordo com o PSG", apontou o antigo extremo, que representou clubes como o Lyon e o Chelsea na carreira.

"Ficaria muito surpreendido se ele fosse embora este verão. Creio que, do seu ponto de vista, ele sempre foi claro: quer que o PSG lhe dê um projeto em que possa cumprir as suas ambições. Não se trata de dinheiro, ele procura grandeza e quer encontrar um clube que possa igualar o seu talento e lhe dê a oportunidade de ganhar a Liga dos Campeões", acrescentou.

Com o Liverpool a ter sido uma possibilidade mencionada para Mbappé nos últimos dias, Malouda referiu que não acredita que o avançado, de 24 anos, saia nesta fase da sua carreira para a Premier League, ainda que não descarte esse cenário para o futuro.

"Eventualmente, creio que ele vai experimentar a Premier League, mas neste momento, não vejo nenhuma equipa, tirando o Manchester City, que o atraia. No futuro quem sabe, mas agora não é o momento adequado para que ele vá para Inglaterra", concluiu.