Eustáquio titular na goleada do Canadá, Steven Vitória marcou

No regresso à seleção do Canadá, Alphonso Davies marcou dois golos frente ao Curaçau. Eustáquio, médio do FC Porto, jogou os noventa minutos e Steven Vitória, defesa-central ex-Moreirense, marcou um golo.

O Canadá recebeu e bateu o Curaçau por 4-0, em Vancouver, na madrugada desta sexta-feira, e Stephen Eustáquio, médio do FC Porto, jogou os noventa minutos. Steven Vitória, defesa-central que representou o Moreirense na última época e deixou os cónegos em fim de contrato, marcou um dos golos.

Alphonso Davies, lateral do Bayern, regressou à Seleção agora (este lesionado e o último jogo fora em novembro de 2021) e faturou por duas vezes. O quarto tento foi apontado por Lucas Cavallini.

A partida em causa contou para a Liga das Nações da CONCACAF.