Eustáquio e Steven Vitória chamados pelo Canadá, que joga Liga das Nações

Os futebolistas Stephen Eustáquio e Steven Vitória, que competem na Liga Bwin por FC Porto e Chaves, respetivamente, foram convocados na quinta-feira pela seleção do Canadá para os dois jogos de março.

O médio dos campeões nacionais e o defesa do clube transmontano constam da lista de 23 "eleitos" do técnico inglês John Herdman para a visita a Curaçau, em 25 de março, em Willemstad, e a receção às Honduras, três dias depois, em Toronto, das duas jornadas decisivas do Grupo C da Liga A da edição 2022/23 da Liga das Nações da CONCACAF.

Stephen Eustáquio regista 28 internacionalizações e três golos e Steven Vitória já fez 38 partidas e quatro tentos pelo Canadá, que é vice-líder da "poule", com três pontos (dois jogos), os mesmos de Curaçau (três), perseguindo ambos as Honduras, com seis (três).

Os vencedores dos quatro grupos qualificam-se para a "final four" da segunda edição da Liga das Nações da CONCACAF, aprazada para decorrer em junho, tendo igualmente acesso direto à Gold Cup de 2023, entre 24 de junho e 16 de julho, nos Estados Unidos.

Coanfitrião do Mundial'2026, a par dos norte-americanos e do México, o Canadá quebrou uma ausência de 36 anos do maior torneio de seleções na edição de 2022, no Catar, ao ficar no derradeiro lugar do Grupo F, atrás de Marrocos, Croácia e Bélgica, sem pontos.