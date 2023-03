Eustáquio assiste e Canadá está na fase final da Liga das Nações

Goleada por 4-1 frente às Honduras.

Stephen Eustáquio, médio do FC Porto, foi titular na goleada da seleção canadiana (4-1) frente às Hunduras, tendo abrilhantado a exibição com uma assistência no encontro. O desfecho permitiu ao Canadá apurar-se para a fase final da Liga das Nações da CONCACAF, como vencedor do Grupo C.

Larin, com golos aos 9' e 12', o segundo a passe de Eustáquio, foi a figura do encontro, mesmo tendo falhado uma grande penalidade já em cima do intervalo. Jonathan David (50') e Osorio (87) marcaram no segundo tempo, enquanto Benguche (73') fez o golo de honra das Honduras.