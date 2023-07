Europeu sub-21: Israel bate Geórgia nos penáltis e espera por Portugal ou Inglaterra nas "meias"

Seleção israelita venceu nas grandes penalidades, depois do 0-0 ao fim do tempo regulamentar e do prolongamento

Israel ultrapassou este sábado a Geórgia nos quartos de final do Europeu de sub-21, triunfando por 4-3 nos penáltis, depois do 0-0 ao fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

A seleção israelita espera assim nas meias-finais da competição por Inglaterra ou Portugal, que se defrontam às 17h00 de domingo.