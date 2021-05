Europeu: Michal Sadilek completa convocados da Chéquia

Castigo a Kudela foi confirmado. Médio do PSV fecha o lote de eleitos checos para o Euro.

O médio Michal Sadilek completa a lista de 26 convocados da Chéquia para o Euro'2020, com o selecionador Jaroslav Silhavý a chamar o futebolista do PSV Eindhoven depois de ver confirmado o castigo a Ondrej Kudela.

Na terça-feira, Silhavý divulgou uma lista de apenas 25 jogadores, explicando que aguardava a decisão da UEFA sobre o recurso de Kudela, em relação a 10 jogos de castigo, por alegado comportamento racista para com Glen Kamara, do Rangers, num jogo da Liga Europa.

"Vamos esperar pelo recurso do Ondrej Kudela em relação aos 10 jogos de castigo. Sabemos que as expectativas são baixas, mas não queremos fechar a porta", justificou na ocasião o selecionador, em relação à vontade de convocar o jogador.

Na quarta-feira, a UEFA rejeitou o recurso do defesa do Slavia de Praga, inviabilizado a sua participação em todas as competições do organismo do futebol europeu, entre as quais o Euro2020, que tem início em 11 de junho.

No Europeu, competição em que Portugal defende o título europeu e que decorrerá de 11 de junho a 11 de julho, a Chéquia integra o grupo D, com Croácia, Inglaterra e Escócia, com jogos agendados para Glasgow e Londres.

Lista de 26 convocados:

- Guarda-redes: Ales Mandous (Sigma Olomouc), Jiri Pavlenka (Werder Bremen/Ale) e Tomas Vaclik (Sevilha/Esp).

- Defesas: Jan Boril (Slavia Praga), Jakub Brabec (Viktoria Plzen), Vladimir Coufal (West Ham/Ing), Ondrej Celutska (Sparta Praga), Pavel Kaderabek (Hoffenheim/Ale), Tomas Calas (Bristol/Ing), Ales Mateju (Brescia/Ita) e David Zima (Slavia Praga).

- Médios: Antonín Barak (Verona/Ita), Vladimir Darida (Hertha Berlin/Ale), Adam Hlozek (Sparta Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Jakub Jankto (Sampdoria/Ita), Alex Kral (Spartak Moscovo/Rus), Lukas Masopust (Slavia Praga), Jakub Pesek (Slovan Liberec), Tomas Soucek (West Ham/Ing), Petr Sevcik (Slavia Praga) e Michal Sadilek (PSV Eindhoven/Hol).

- Avançados: Michael Krmencik (PAOK/Gre), Tomas Pekhart (Légia Varsóvia/Pol), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) e Matej Vidra (Burnley/Ing).