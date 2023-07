Europeu de sub-21: Ucrânia fez a festa depois dos ingleses

Ucrânia nas meias-finais do Europeu de sub-21

Redação com Lusa

Eliminou a França e está nas meias-finais, assim como o carrasco de Portugal.

Portugal e França ficaram este domingo afastados das meias-finais do Europeu de sub-21 de futebol, após derrotas com Inglaterra (1-0) e Ucrânia (3-1), respetivamente, com os lusos privados também da vaga olímpica.

Aos já apurados israelitas e espanhóis juntaram-se nas "meias" os ingleses e ucranianos, neste campeonato que a Geórgia e a Roménia organizam em conjunto até ao próximo sábado e que garante três vagas olímpicas europeias, que se juntam à atribuída a França, país organizador dos próximos Jogos Paris'2024.

No Estádio Ramaz Shengelia, em Kutaisi, na Geórgia, os lusos caíram pela margem mínima, com o golo da seleção dos três leões a aparecer aos 34 minutos, marcado por Anthony Gordon.

Os portugueses, vice-campeões em título, voltaram a estar tremidos, como já se vira na fase de grupos, nomeadamente com a derrota ante a Geórgia.

Portugal repetiu o onze apresentado aquando da vitória por 2-1 sobre a Bélgica, falhando desta feita nos resultados, perante um adversário muito mais difícil, que continua sem sofrer golos no torneio.

Aos 34 minutos, Noni Madueke lançou pela direita a subida de Morgan Gibbs-White, que cruzou atrasado e rasteiro para Gordon inaugurar o marcador.

Os portugueses apareceram transfigurados na segunda etapa e remeteram o oponente às tarefas defensivas, destacando-se um remate à trave de Henrique Araújo, após cruzamento de Pedro Neto, aos 73 minutos.

Em Cluj-Napona, Roménia, foi o português João Pinheiro a arbitrar a inesperada vitória da Ucrânia sobre a poderosa França. Comandada por Mykhailo Mudryk, jovem estrela do Chelsea, a Ucrânia acabou por ser justa vencedora e impede, mais uma vez, que os gauleses cheguem às meias-finais.

Mudryk, que chegou lesionado à Roménia e só hoje se estreou, ainda teve de partilhar o protagonismo com Sudakov, que operou a reviravolta, após golo inaugural do francês Cherki, aos 19 minutos.

Mas ainda foi Mudryk a ganhar o penálti, que deu o empate, aos 32 minutos, e que foi apontado por Sudakov.

A um minuto do intervalo, Sudakov adiantou a sua equipa, que reentrou depois na partida para gerir o avanço, o que fez muito bem.

Antes de sair, a 20 minutos do fim, Mudryk ainda fez um passe magnífico para desmarcação de Nazarenko, que acabou por não fazer golo.

Seria Artem Bondarenko, aos 86 minutos, a fazer o 3-1 e a 'matar' o jogo, qualificando a sua seleção para as 'meias' e para os Jogos Olímpicos também.

Para Paris'2024, apuram-se Ucrânia, Israel e Espanha, além da França. A Inglaterra é inelegível, já que os ingleses competem em Jogos Olímpicos como integrantes da Grã-Bretanha.

Além destas quatro seleções, também já se apuraram para os Jogos os Estados Unidos e a República Dominicana, faltando determinar 10 seleções para o torneio que vai decorrer em França de 24 de julho a 10 de agosto do próximo ano.

O Europeu sub-21 segue na quarta-feira, com os jogos das meias-finais, Israel-Inglaterra e Espanha-Ucrânia.