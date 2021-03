Europeu de Sub-21: Países Baixos, a Alemanha, a Espanha e a Itália nos quartos de final

Favoritos confirmam apuramento para os quartos de final

Os Países Baixos, a Alemanha, a Espanha e a Itália confirmaram esta terça-feira o favoritismo e asseguraram a presença nos quartos de final do Europeu de sub-21 de futebol, que se disputa na Hungria e na Eslovénia.

A laranja mecânica assegurou a vitória no Grupo A, com uma goleada sobre a anfitriã Hungria, por 6-1, com golos De Wit (42 minutos), Boadu (47), de grande penalidade, Gakpo (58 e 70), Botman (87) e Brobbey (89).

Bolla (65 minutos), de grande penalidade, marcou o golo da Hungria, que se despede do torneio com zero pontos.

No outro encontro do Grupo A, a Alemanha garantiu um 0-0 frente à Roménia que lhe permitiu seguir em frente, num encontro em que as duas equipas acertaram nos postes, com os germânicos a desperdiçarem uma grande penalidade.

Países Baixos, Alemanha e Roménia terminaram a poule em igualdade, todos com cinco pontos, mas o confronto direto apurou os holandeses, com os alemães a seguirem em frente devido à diferença de golos em relação aos romenos.

No Grupo B, a Espanha assegurou a vitória na poule, com um triunfo por 2-0 sobre a República Checa, com um 'bis' de Dani Gómez, aos 69 e 78 minutos.

Num dia negativo para os anfitriões, a Eslovénia também foi goleada, perdendo com a Itália, por 4-0, graças aos golos de Maggiore (10 minutos), Raspadori (19) e Cutrone (25, de grande penalidade, e 50).

A Espanha terminou com sete pontos, mais dois do que a Itália, mais cinco do que a República Checa e mais seis do que a Eslovénia.

Caso Portugal se apure na quarta-feira no Grupo D, vai encontrar a Espanha, se for segundo classificado, ou a Itália, se vencer a poule.

Neste momento, Portugal lidera com seis pontos, mais três do que Croácia e Suíça, adversária da 'equipa das quinas' na última jornada, com a Inglaterra ainda sem pontuar.

A fase a eliminar do Europeu de sub-21 disputa-se de 31 de maio a 06 de junho.