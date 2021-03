Europeu de sub-21: o que há para contar além do passo em frente de Portugal

Confira os destaques dos encontros deste domingo relativos ao Europeu de sub-21.

Portugal já está com um pé nos quartos de final do Europeu de futebol de sub-21, com a vitória deste domingo por 2-0 sobre a Inglaterra, na segunda jornada da fase de grupos.

No grupo D, de portugueses e ingleses, assinala-se também a reentrada na corrida da Croácia, após vencer a Suíça por 3-2, enquanto a França também acertou o passo, no grupo C, com a vitória por 2-0 sobre a Rússia, reentrando na corrida para os 'quartos'.

Com seis pontos e a liderança isolada, após a vitória em Liubliana, Portugal vence desde logo o grupo se empatar na última jornada, contra a Suíça, e só com uma muito improvável conjugação de resultados cairá para terceiro.

A formação das quinas adiantou-se no marcador aos 64 minutos, através de um golo de Dany Mota, avançado do Monza, ampliando a vantagem 10 minutos depois, com Francisco Trincão, do FC Barcelona, a cobrar com êxito uma grande penalidade.

Portugal lidera o grupo com seis pontos, enquanto a Croácia e a Suíça estão nos lugares seguintes, ambas com três, e a Inglaterra em último, com zero e praticamente afastada.

Finalista vencida em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, a seleção lusa cumpre a oitava presença numa fase final, sendo este o primeiro torneio com 16 equipas, coorganizado por Hungria e Eslovénia, e dividida no tempo entre a fase de grupos e a eliminação direta.

A Croácia reentrou na luta pelo apuramento ao vencer a Suíça por 3-2, depois de ter perdido com Portugal na estreia. Em Koper, Eslovénia, os croatas com o adiantaram-se com o golo do médio Luka Ivanusec, aos oito minutos, e confirmaram a vitória, com golos de Nicola Moro, de grande penalidade, aos 61, e Dario Vizinger, aos 64.

A Suíça, que na primeira jornada tinha vencido a Inglaterra, ainda ameaçou e reduziu, por Kastriot Imeri, aos 79 minutos, também na transformação de uma grande penalidade, e com um autogolo de Kulenovic, aos 89, mas foi insuficiente para evitar a derrota.

O grupo C, na Hungria, assistiu ao relançamento da França, com a bela vitória de 2-0 sobre a Rússia. Já a Dinamarca, ganhou por 2-0 à Islândia e fica sem companhia na frente. Dinamarqueses estão com seis pontos, França e Rússia três cada.

Dois penáltis ditaram a vitória gaulesa, em Szombathely - primeiro aos 15 minutos, por Edouard, e depois aos 24, por Ikoné.

Pela mesma margem triunfou a Dinamarca, na capital húngara. Em Budapeste, os golos foram de Isaksen, aos 5, e Sorensen, aos 18.

A fase de grupos decorre até quarta-feira e apura os dois primeiros classificados de cada uma das quatro poules para a ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, de 31 de maio a 6 de junho, também na Eslovénia e Hungria.