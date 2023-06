Europeu de sub-21: França e Inglaterra estreiam-se com vitória, Alemanha tropeça

Três candidatos ao título que entraram em cena esta quinta-feira.

Dois dos candidatos à conquista do Euro'2023 de sub-21 de futebol, França e Inglaterra, estrearam-se com uma vitória, frente à Itália e à Chéquia, respetivamente, enquanto a Alemanha empatou com Israel depois de desperdiçar dois penáltis.

A seleção gaulesa, que venceu por 2-1, adiantou-se no marcador aos 23 minutos, pelo avançado do Rennes Arnaud Kalimuendo, mas Pietro Pellegri, atacante do Torino, restabeleceu o empate aos 36, resultado que se registava ao intervalo.

Na segunda parte, os franceses voltaram para a frente do marcador com um golo do dianteiro do Lyon Bradley Barcola, mas sofreram na fase final da partida para segurar a vantagem, sobretudo depois da expulsão do central Loic Bade, com os italianos a porem à prova o guarda-redes Lucas Chevallier e a enviarem uma bola à barra, numa cabeçada do avançado Raoul Bellanova, aos 90+2.

No outro jogo do Grupo D, a Suíça venceu a Noruega, também por 2-1, mas teve de dar a volta ao resultado, visto que os escandinavos foram os primeiros a marcar, aos 19 minutos, pelo avançado Emil Konradsen Ceide, jogador dos italianos do Sassuolo, mas a seleção helvética restabeleceu o empate antes do intervalo, aos 36, pelo médio Dan Ndoye.

O golo que decidiu o destino da partida surgiu aos 56 minutos, pelo número 10 da Suíça, o médio do Young Boys Kastriot Imeri.

No Grupo C, a Inglaterra e a Alemanha dominaram as partidas frente à República Checa e a Israel, respetivamente, mas só os ingleses conseguiram vencer, por 2-0, enquanto os alemães desperdiçaram dois penáltis e empataram a um golo, mesmo jogando toda a segunda parte em superioridade numérica.

A seleção dos três leões resolveu a partida na segunda parte, com um golo logo no início, aos 47 minutos, por Jacob Ramsey, médio do Aston Villa, triunfo que seria confirmado já em período de compensações com um golo do médio do Arsenal Emil Smith Rowe.

Já a "mannschaft" começou por desperdiçar um penálti logo aos três minutos, pelo avançado do Borussia Dortmund Youssufa Moukoko, e quem aproveitou foram os israelitas, que inauguraram o marcador aos 20, pelo avançado do Maccabi Telavive Dor Turgeman.

No entanto, Israel sofreria um revés à beira do intervalo, com a expulsão do médio Éden Kartsev, jogador dos turcos do Basaksehir, que viu dois amarelos, aos 38 e 45+2 minutos, e deixou a sua equipa em inferioridade numérica.

Não obstante isso, Israel conseguiu manter o empate até final da partida, mas a Alemanha só se pode queixar de si própria, porque voltou a desperdiçar um penálti, aos 80 minutos, pelo avançado do Hertha de Berlim Jessic Ngankam, que permitiu a defesa de Daniel Peretz, que já tinha parado o primeiro castigo máximo.

Os dois futebolistas alemães que falharam os penáltis, ambos de raça negra, foram alvo de insultos racistas nas respetivas redes sociais, com vários usuários a colocarem "emojis" de macaco e a tecerem comentários racistas.

"Se ganhamos, somos todos alemães, se perdemos, somos negros, e lá vêm os comentários de macacos. Coisas destas não fazem parte do futebol", escreveu Moukoko na sua conta, depois de ler os comentários.

A fase final do Campeonato de Europa disputa-se na Roménia e Geórgia, nas cidades de Cluj-Napoca, Bucareste, Batumi, Kutaisi e Tbilisi, entre 21 de junho e 8 de julho.