Europeu de sub-21: Abel Ruiz marca e dá o apuramento à Espanha

Depois da vitória sobre a Roménia, a Espanha venceu a Croácia e já garantiu o apuramento para os quartos de final.

Com um golo do avançado Abel Ruiz, do Braga, a Espanha derrotou este sábado a Croácia por 1-0, em partida do grupo B do Europeu de sub-21. Um resultado que apura matematicamente os espanhóis para os quartos de final, depois de terem vencido na primeira jornada a Roménia por 3-0.

Esta última seleção, por sua vez, voltou a sair derrotada, frente à Ucrânia, por 1-0, resultado que também deixa os ucranianos apurados, igualmente com seis pontos, como os espanhóis. Estas equipas defrontarão os dois primeiros do grupo D.