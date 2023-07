Europa de olho em Cuiabano: há um clube português na lista de interessados

O jovem jogador brasileiro do Grémio é também pretendido em França, Itália e Turquia.

Luis Eduardo Soares da Silva, conhecido como Cuiabano, está a ser cobiçado por alguns clubes do futebol europeu. De acordo com aquilo que O JOGO apurou, o jogador do Grémio, de 20 anos, tem despertado o interesse de várias equipas do Velho Continente, de onde se destacam duas de França, três de Itália, duas da Turquia e uma de Portugal.

Este ano, o lateral-esquerdo - que tem atuado como extremo devido à sua elevada vocação ofensiva - já realizou dez encontros pela turma de Porto Alegre (sete no Brasileirão, dois na Copa do Brasil e um no Campeonato Gaúcho), tendo marcado dois golos.

O JOGO sabe ainda que, há uns meses, o Sporting sondou o atleta, tentando um empréstimo.

Recentemente, o Grémio "exportou" o lateral-direito Thomás Luciano para o Gil Vicente e, segundo as informações que O JOGO recolheu, Lucas Kawan, também lateral-direito, irá trocar o "tricolor dos pampas" pelo Santa Clara. Cuiabano pode seguir as pisadas dos compatriotas e ter como próximo destino o futebol nacional.