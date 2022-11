Europa chama por Endrick: pai confirma início de negociações com tubarão

Considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro, o jovem avançado, de apenas 16 anos, foi alvo de uma proposta oficial do PSG.

Endrick, avançado de apenas 16 anos do Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, é considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro, tendo sido apontado recentemente pela imprensa canarinha ao Real Madrid, Chelsea e PSG.

Ora, este sábado, o pai do jovem revelou ao canal de Youtube "Canal do Nicola" que o campeão francês foi a primeira e, até ao momento, única equipa a apresentar uma proposta oficial ao Palmeiras.

"O Paris Saint Germain é o único clube que abriu negociações com o Palmeiras com uma proposta oficial, é assim que as coisas estão. Há muito clubes de diferentes países dispostos a assinar com ele. O PSG já deu o primeiro passo", afirmou.

Endrick fez a estreia profissional pelo Palmeiras esta temporada, registando três golos em sete jogos disputados pelo campeão brasileiro.