Euro'2024 começa em Munique e finda em Berlim: eis o calendário da prova

Casa do Bayern acolhe o primeiro jogo da prova, o troféu será disputado no Estádio Olímpico da capital germânica

As emoções do próximo Campeonato da Europa, no qual a seleção da Itália vai defender o título conquistado no ano passado, vão percorrer, entre 14 de junho e 14 de julho de 2024, um total de dez cidades da Alemanha, o país organizador.

O duelo de abertura da competição, que juntará 24 seleções do Velho Continente, será disputado no relvado da Arena de Munique, casa do atual campeão Bayern, enquanto a partida pela conquista do troféu terá lugar no Estádio Olímpico de Berlim.

Os encontros relativos à fase de grupos da 17.ª edição do Campeonato da Europa vão ocorrer, no máximo, em dois estádios (cada grupo), de forma a reduzir as distâncias de viagem das várias seleções e de milhares de adeptos entre as cidades.

O calendário do Euro'2024 foi aprovado, esta terça-feira, pelo comité executivo da UEFA, tal como o regulamento do torneio, que será divulgado em 16 de maio.