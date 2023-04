Euforia e contentores queimados antes da semifinal da Taça do Rei

O Osasuna ficou retido pela polícia nos arredores do estádio, por aglomeração de adeptos do Athletic Bilbau. O jogo vai começar mais tarde

O jogo entre Athletic Bilbau e Osasuna, para a semifinal da Taça do Rei, vai começar com atraso devido à chegada tardia dos visitantes ao Estádio de San Mamés.

Adeptos da equipa da casa inundaram as ruas à volta do estádio e chegaram mesmo a queimar contentores, o que levou a polícia local a reter a comitiva do Osasuna, durante meia hora, no meio da confusão.

O OSasuna estava num hotel a 500 metros do estádio, mas nem assim conseguiu chegar à hora prevista.

Refira-se que o Osasuna venceu a primeira mão, em casa, por 1-0.

La razón de por qué Osasuna ha pedido el retraso del partido. ⌚️



Aficionados del Athletic han prendido fuego a un contenedor por la calle por la que el autobús de Osasuna debía acceder a San Mamés.



@gorkafiuza

pic.twitter.com/yVOQFn1pIM - Afición Deportiva (@Af_Deportiva) April 4, 2023