EUA-México aqueceu e McKennie até com a camisola rasgada ficou: veja o vídeo

Aos 69 minutos do Estados Unidos da América-México, das meias-finais da Liga das Nações da CONCACAF, na madrugada desta sexta-feira, César Montes entrou com tudo sobre Folarin Balogun e os ânimos aqueceram muito. No meio da confusão, Weston McKennie, médio norte-americano da Juventus, ficou até com a camisola rasgada. Fruto dessa confusão, César Montes e McKennie viram o vermelho direto. Mais tarde, Gerardo Arteaga e Sergiño Dest, aos 86 minutos, também foram expulsos.

Veja o vídeo:

Os EUA venceram por 3-0 e vão jogar a final da prova com o Canadá.