"Quando estava no limite escondia-me na casa de banho ou trancava-me no quarto"

Júnior Moraes, jogador naturalizado ucraniano, regressou esta quinta-feira ao Brasil.

Júnior Moraes, avançado do Shakhtar Donetsk, regressou esta quinta-feira ao Brasil, num momento de forte emoção no aeroporto. Naturalizado e internacional ucraniano, a possibilidade de o jogador ser convocado para o exército chegou a ser levantada, mas agora está em paz junto dos que mais ama.

"Não desejo a guerra a ninguém. Estou feliz por estar com a minha família, por abraçá-los. Desde o início, foi só nisso que pensei", afirmou, citado pelo "Globo Esporte". "Eu não nasci para entrar em zona de confronto de guerra. Eu não sabia se ia sair ou não", lembrou.

Moraes esteve escondido com outros compatriotas e tentou utilizar os contactos de que dispunha para os ajudar a sair da Ucrânia. "Só pensei em ajudar a tirar as pessoas de lá. Havia muitos bebés, muitas crianças, toda a gente assustada.(...) Eu ficava o tempo todo a tentar encontrar uma solução, uma saída, tentando encontrar leite para as crianças, fraldas. Para dizer à minha família que eu estava bem, eu virava-me para uma parede, tirava uma foto, dava um sorriso e dizia: 'está tudo ok'", recordou.

Tido como um líder, o atacante revela que muitas vezes se foi abaixo. "Eu não fui forte em nenhum momento. Em vários momentos, quando eu estava no limite, eu escondia-me na casa de banho ou trancava-me no quarto, rezava, pedia força a Deus, porque eu não podia fazer isso na frente de ninguém", admitiu.

"Há mais brasileiros lá, a guerra continua, estou a tentar fazer o máximo para tirar as pessoas de lá. Há famílias ucranianas também a precisar de ajuda. De fora, é difícil ajudar, é mais o pessoal local que pode dar um suporte para a gente. Como estou no país há quase dez anos, conheço muita gente e estou a tentar fazer o máximo para ajudar", rematou.