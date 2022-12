"Eu estava transferido para o Liverpool em 2019, só faltava assinar contrato"

Max Kruse, avançado alemão do Wolsburgo, revelou que esteve com um pé no Liverpool no verão de 2019, mas o clube inglês mudou de ideias à última da hora.

Max Kruse, avançado que representa o Wolfsburgo, revelou esta segunda-feira que esteve prestes a ser contratado pelo Liverpool no verão de 2019, após o seu contrato com o Werden Bremen ter expirado.

O internacional alemão, de 34 anos, contou ao site turco Ensonhaber que a transferência estava praticamente fechada, mas que uma súbita mudança de ideias dos reds acabou por cancelá-la, levando Jurgen Klopp a pedir-lhe desculpa.

"Falei por chamada com Jurgen Klopp desde fevereiro. Era como se estivesse transferido para o Liverpool, só faltava a assinatura. Teria sido o pináculo da minha carreira. No entanto, as coisas tomaram um rumo muito diferente. A dupla [Daniel] Sturridge e [Divock] Origi ia ser vencida e eu ia assinar. Era esse o plano deles", explicou.

Frustrada a mudança para Anfield, Kruse passou uma temporada (2019/20) nos turcos do Fenerbahçe, antes de regressar à Bundesliga pela porta do Union Berlim, tendo sido contratado pelo Wolsburgo na época passada.