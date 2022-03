Giorgio Chiellini, capitão da Juventus, abordou a situação de Paulo Dybala.

Paulo Dybala termina o contrato com a Juventus em junho, estando livre para assinar por qualquer clube. A "Vecchia Signora" pretende segurar o internacional argentino, havendo uma negociação pendente, mas o jogador tem sido apontado a diversos clubes um pouco por toda a Europa, sendo o seu futuro, por enquanto, uma incógnita. O Atlético de Madrid é um dos nomes associados ao avançado.

Chiellini, capitão da Juventus, abordou o tema, em declarações à Sky Italia, garantindo que é possível dar o máximo pelos clubes mesmo estando na referida situação.

"Acho que temos de nos concentrar no terreno de jogo. Eu e Messi conseguimos o Europeu e a Copa América sem contrato, podemos fazer as coisas bem mesmo estando nestas situações. No futebol de hoje em dia temos de viver com isso", afirmou o experiente central italiano.