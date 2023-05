Estugarda, de Tiago Tomás, goleia e sai da zona de descida

Avançado português foi titular na importante goleada sobre o Mainz, que permitiu a saída do Estugarda do antepenúltimo lugar da Bundesliga, por troca com o Bochum.

O Estugarda, com Tiago Tomás a titular, goleou este domingo por 4-1 na visita ao Mainz, um resultado que lhe permitiu a saída da zona de despromoção da Bundesliga, à penúltima jornada.

Os homens da casa até foram quem desbloqueou o marcador, por Marcus Ingvartsen aos 23 minutos, com Wataru Endo a restituir a igualdade aos 41'.

Na segunda parte, o Estugarda colocou o pé no acelerador e construiu uma vantagem sólida, após golos de Serhou Guirassy (64'), Chris Fuhrich (78') e Tanguy Coulibaly (90+1').

A vitória permitiu ao histórico emblema subir à 15.ª posição do campeonato alemão, a primeira acima da linha de água, por troca com o Bochum, que soma os mesmos 32 pontos mas tem desvantagem no confronto direto, encontrando-se em lugar de play-off. Já o Mainz segue no nono posto, com 45.

