Estugarda de Gil Dias e Tiago Tomás tem novo treinador

Treinador alemão sucede a Bruno Labbadia

O Estugarda anunciou, esta terça-feira, a contratação do técnico Sebastian Hoeness até 2025. O alemão sucede a Bruno Labbadia, que cumpriu apenas 12 jogos no comando da equipa, despedido devido aos maus resultados da equipa que é atualmente a última classificada da Bundesliga.

"Sebastian Hoeness assume o cargo de técnico do Estugarda com efeito imediato. Assinou um contrato até 30 de junho de 2025. Ao mesmo tempo, o Estugarda está a separar-se de Bruno Labbadia, de 57 anos, que era técnico do clube desde dezembro de 2022", escreveu o emblema germânicono site oficial.

Hoeness chega ao comando da equipa onde atuam dois portugueses, Gil Dias, ex-Benfica, e Tiago Tomás, cedido pelo Sporting.