Estudo diz que Mundial bienal causa prejuízo de oito mil milhões de euros por ano

Redação com Lusa

Dano financeiro seria causado a 40 ligas profissionais no universo da UEFA, seleções e futebol feminino. Outras consequências foram previstas

Um estudo do Fórum Mundial das Ligas de futebol (WLF) concluiu que os Mundiais bienais, planeados pela FIFA, dariam prejuízos para clubes, campeonatos nacionais e provas continentais de entre cinco a oito mil milhões de euros/ano.

Os responsáveis pelo documento calcularam o efeito numa década: entre 60 e 100 mil milhões de euros de perdas, relativas a direitos de transmissão audiovisual e outras receitas comerciais em dias de jogo.

Ademais, também haveria um impacto negativo indireto de perda de qualidade dos espetáculos desportivos, saturação dos adeptos, dias de descanso dos atletas e racionalidade dos calendários.

O relatório especifica os Mundiais de dois em dois anos causariam perdas de 8.453 milhões de euros a 40 ligas profissionais no universo da UEFA, 750 milhões relativos às seleções nacionais e outros 9.203 milhões no universo dos campeonatos profissionais de toda a Europa, além de cerca de 37 milhões no futebol feminino.

A FIFA tem levado a cabo estudos e consultas com diversos parceiros sobre estas alterações na organização dos Mundiais, tendo convocado uma cimeira global para 20 de dezembro para discussão da proposta.

Nessa sessão agendada, serão analisadas possíveis mudanças dos calendários competitivos, designadamente a possibilidade de concentrar num único mês a qualificação para o torneio final das seleções dos vários continentes.

Tais mexidas só seriam feitas após o Mundial de 2026, a ser organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México, já depois do próximo, Catar'2022, agendado para novembro e dezembro naquele emirado árabe do Médio Oriente.