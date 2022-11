Estudo CIES: Portugal em grande na lista de jovens mais valiosos fora dos "big 5"

Enzo Fernández, do Benfica, encabeça a lista, de acordo com um estudo do Observatório do Futebol (CIES).

Portugal aparece em grande num estudo divulgado esta segunda-feira pelo Observatório do Futebol (CIES), que revela os jovens jogadores (com menos de 25 anos) mais valiosos a atuar fora dos campeonatos dos chamados big 5 (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália).

Confira o top-35, encabeçado por Enzo Fernández, do Benfica:

1 - Enzo Fernández, Benfica (61 milhões de euros)

2 - Cody Gakpo, PSV Eindhoven (58 M€)

3 - Diogo Costa, FC Porto (58 M€)

4 -Gonçalo Inácio, Sporting (51 M€)

5 - Pedro Gonçalves, Sporting (49 M€)

6 - Jurriën Timber, Ajax (46 M€)

7 - Ibrahim Sangaré, PSV Eindhoven (43 M€)

8 - Gonçalo Ramos, Benfica (43 M€)

9 - Evanilson, FC Porto (41 M€)

10 - Yuri Alberto, Corinthians (30 M€)

11 - Francisco Trincão, Sporting (30 M€)

12 - Orkun Kokçu, Feyenoord (30 M€)

13 - Danilo Oliveira, Palmeiras (29 M€)

14 - Joey Veerman, PSV Eindhoven (28 M€)

15 - Marcos Leonardo, Santos (28 M€)

16 - Benjamin Sesko, Salzburgo (28 M€)

17 - João Gomes, Flamengo (28 M€)

18 - Kenneth Taylor, Ajax (27 M€)

19 - Andreas Skov Olsen, Club Brugge (26 M€)

20 - Manuel Ugarte, Sporting (26 M€)

21 - João Pedro, Watford (26 M€)

22 - Luka Sucic, Salzburgo (24 M€)

23 - André Trindade, Fluminense (24 M€)

24 - Vitinha, Braga (24 M€)

25 - Xavi Simons, PSV Eindhoven (24 M€)

26 - Pedro Porro, Sporting (23 M€)

27 - Thiago Almada, Atlanta United (22 M€)

28 - Jesper Karlsson, AZ Alkmaar (22 M€)

29 - Noa Lang, Club Brugge (22 M€)

30 - Morato, Benfica (22 M€)

31 - Mohammed Kudus, Ajax (21 M€)

32 - João Mário, FC Porto (20 M€)

33 - Jordan Teze, PSV Eindhoven (20 M€)

34 - Vangelis Pavlidis, AZ Alkmaar (20 M€)

35 - Liel Abada, Celtic (20 M€)