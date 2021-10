Estreou-se pela Espanha, bateu recorde e encantou: "Como se estivesse no pátio"

Gavi, jovem jogador do Barcelona, ajudou a Espanha a garantir a passagem à final da Liga das Nações.

Gavi entrou esta quarta-feira para a história do futebol espanhol, ao tornar-se o mais jovem de sempre a vestir a camisola da seleção principal. Com 17 anos e 62 dias, o jogador do Barcelona superou Ángel Zubieta (17 anos e 284 dias), num registo datado de 1936.

Na partida contra a Itália, das meias-finais da Liga das Nações, Gavi foi aposta inicial e encantou a crítica, incluindo Luis Enrique. "Falamos de um caso nada normal. Ele joga como se estivesse no pátio de casa. Dá gosto der um jogador com esta qualidade. É o futebol da seleção e também o presente, disse o selecionador.

A Espanha, recorde-se, venceu por 2-1, com um bis de Ferran Torres.