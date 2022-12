Estrela Vermelha retira camisola 11 de Dragan Dzajic

Redação com Lusa

O clube sérvio Estrela Vermelha decidiu retirar, no final da presente época, a camisola número 11, em homenagem ao seu ex-avançado Dragan Dzajic, anunciou este domingo o clube de Belgrado no seu site oficial.

A assembleia geral do clube, reunida no sábado em sessão extraordinária, validou a proposta do comité que dirige o clube de não mais ser utilizado este número, de forma a homenagear tudo o que Dzajic fez pelo clube.

Desta forma, o ganês Osman Bukari, que representou o Gana no Mundial'2022, será o último jogador a envergar o 11 do Estrela Vermelha.

Dragan Dzajic, de 76 anos, cumpriu grande parte da sua carreira ao serviço do Estrela Vermelha, pelo qual se estreou em 1961, com apenas 15 anos.

Depois da carreira futebolística, terminada em 1978, Dzajic exerceu as funções de diretor técnico do clube de Belgrado, sendo considerado o arquiteto da equipa que em 1991 venceu a Taça dos Campeões Europeus e a Taça Intercontinental.