Estrela Vermelha oficializa chegada de ex-Sporting

Cristiano Piccini posa com a camisola do Estrela Vermelha

Cristiano Piccini, defesa direito que alinhou pelo Sporting na época 2017/18, deixou o Valência e foi hoje apresentado no Estrela Vermelha, da Sérvia.

O defesa de 29 anos, internacional italiano em três ocasiões, deixou o Valência, onde participou em oito jogos esta época, e assinou um contrato válido até junho de 2024 com o atual campeão sérvio, que se encontra a cinco pontos de distância do líder Partizan.

Piccini despede-se do Valência após três temporadas e meia ao serviço do emblema che, com um empréstimo à Atalanta pelo meio. Recorde-se que, ao serviço do Sporting, fez duas assistências ao longo de 40 jogos em 2017/18, conquistando uma Taça da Liga.