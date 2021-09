Estrela Vermelha desperdiça hipótese de destronar líder Partizan

Emblemas rivais de Belgrado mantêm-se separados por dois pontos na parte mais alta da classificação

O Estrela Vermelha, adversário do Braga na Liga Europa, alcançou, este domingo, um empate (1-1) no terreno do rival Partizan, que manteve a liderança isolada da I Liga sérvia, após o dérbi da nona jornada da prova.

O israelita Bibras Natcho colocou o Partizan em vantagem, aos 36 minutos, mas o Estrela Vermelha conseguiu repor a igualdade na fase final da partida, aos 83, graças ao golo de Aleksandar Katai, que na quinta-feira já tinha assinado o tento decisivo no triunfo sobre os bracarenses, no arranque da Liga Europa.

Desta forma, o Partizan mantém-se sozinho no topo da classificação do campeonato sérvio, com 22 pontos, mais dois do que o Estrela Vermelha (20), que é segundo colocado na tabela.