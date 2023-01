Estrela do United arrasada: "Não consegue ultrapassar ninguém com bola"

Rio Ferdinand espera mais de Antony e dá exemplos do passado, entre eles Ronaldo.

A cumprir a primeira temporada no Manchester United, Antony não tem convencido Rio Ferdinand. O antigo central dos red devils, numa intervenção no podcast "Fibe With Five", deixou críticas ao internacional brasileiro.

"Simplesmente não consegue ultrapassar ninguém com bola. É algo que me deixa a pensar: 'Será que sempre foi assim?'. Vi o jogo de Thomas Partey, que não trataria propriamente como um sprinter, e ele ultrapassava-o sempre em velocidade. Só pensava: 'Uau, o Antony não tem força nenhuma nas pernas...'. É um extremo habilidoso, mas é preciso que extremos habilidosos ultrapassem os defesas", afirmou o antigo internacional inglês, na sequência da derrota (3-2) em casa do Arsenal.

Ferdinand lembrou Nani, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Antonio Valencia e Ji-Sung Park, também eles ex-jogadores do Manchester United, pela forma como ultrapassavam o adversário direto. "Quero ver isso no Antony", atirou.

O jogador de 22 anos, contratado ao Ajax, apontou, até ao momento, cinco golos em 19 jogos pela formação orientada por Erik ten Hag.