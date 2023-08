Estrela do Nápoles não gostou dos rumores sobre a Premier League

De acordo com o jornal Il Matino, Kvaratskhelia não gostou de ser associado pela imprensa saudita a clubes como o Arsenal e o Newcastle e só pensa em permanecer no campeão italiano.

Depois de ter sido noticiado na Arábia Saudita que o Newcastle apresentou uma proposta por Khvicha Kvaratskhelia, já depois de também ter sido apontado ao Arsenal, o extremo georgiano, afinal, não fará qualquer tenção de mudar de clube neste mercado.

De acordo com o jornal italiano Il Matino, o extremo georgiano de 22 anos não gostou nada de ler os rumores que o apontavam a uma mudança para a Premier League, uma vez que só pensa em continuar no campeão italiano, com quem tem contrato até 2028.

Kvaratskhelia foi a grande surpresa da Serie A em 2022/23, apontando 14 golos e as mesmas assistências em 43 jogos pelo Nápoles, que conquistou o terceiro título italiano da sua história, 33 anos depois do último.