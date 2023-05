Estrela do Lyon troca França por Argélia

O médio de 24 anos, Houssem Aouar, já tinha visto confirmada pela imprensa francesa a aceitação do convite da federação argelina. Agora, confirma-se com a convocatória para a pausa internacional de junho.

Aouar é a grande novidade na convocatória da Argélia. Aos 24 anos, o médio do Lyon, pode fazer a sua estreia pela seleção de Slimani e Brahimi. Em 2020, somou a primeira internacionalização pela França, dianta na Ucrânia.

O médio será uma das opções à disposição de Belmadi (selecionador argelino) para os duelos com o Uganda (qualificação para o Campeonato Africano das Nações) e Tunísia (particular).

De relembrar, a Argélia está no primeiro lugar do Grupo F com 12 pontos e já tem lugar assegurado para a próxima edição da CAN.