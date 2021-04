Estrela do City recorda episódio duro na infância: "Fecharam-me a porta na cara"

Ilkay Gundogan deu os primeiros passos no futebol no Schalke 04.

Num relato assinado no site "The Players' Tribune", Ilkay Gundogan, internacional alemão que atua no Manchester City, recordou um episódio duro da infância, em que foi "obrigado" a deixar o Schalke 04 com apenas oito anos, altura em que dava os primeiros passos no mundo do futebol.

"Tinha apenas oito anos quando dei conta da dureza deste negócio. Alcancei o que qualquer criança de Gelsenkirchen sonha alcançar, jogar na academia do Schalke 04. Estava muito orgulhoso, o simples facto de vestir aquela camisola foi algo fantástico", começou por contar o médio germânico, agora com 30 anos, antes de passar para o "reverso da medalha".

"Quando terminou a época, o Schalke deixou-me sair. Para dizer a verdade vou explicar como foi: fecharam-me a porta na cara. Foi muito duro", explica Gundogan, que acabaria por dar nas vistas no Bochum e, mais tarde, rumar ao Nuremberga. No entretanto, voltaria a captar a atenção do Schalke.

"Três anos depois, o Schalke queria que eu voltasse. Quando contei aos meus pais, eles disseram que não", finalizou o futebolista, que tem sido uma das principais figuras do City na presente época: conta 41 jogos realizados, nos quais marcou 16 golos.