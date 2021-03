Estrela do Atlético quer sair, Bayern está interessado e adiantam valores

Saúl Ñíguez tem a intenção de mudar de ares e o colosso alemão surge como forte hipótese.

Dúvidas em redor do futuro de Saúl Ñíguez, médio do Atlético de Madrid e um dos principais ativos do clube "colchonero".

De acordo com o diário As, o internacional espanhol, de 26 anos, não está a lidar bem com a perda de protagonismo nas opções de Diego Simeone e já tomou a decisão de deixar o Atlético de Madrid. E, segundo a mesma fonte, há um clube que se perfila como principal interessado: o Bayern.

Escreve a publicação do país vizinho que o colosso germânico olha para Saúl como uma peça que poderia encaixar na perfeição no sector intermediário da equipa orientada por Hansi Flick. A cláusula de rescis​​​​​​​ão do jogador é de 150 milhões de euros, mas o As assegura que um possível negócio pode ficar fechada por uma verba entre os 35 e os 50 milhões de euros.

Em 2020/21, Saúl conta 29 jogos realizados pelo Atlético, nos quais apontou dois golos.