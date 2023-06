Estrela do Athletic Bilbau poderá estar a caminho da Premier League

De acordo com o jornal Marca, Nico Williams é o objetivo número um do Aston Villa para este mercado, numa altura em que tem apenas mais um ano de contrato com os bascos.

Nico Williams, extremo do Athletic Bilbau, é o grande objetivo do Aston Villa para o mercado de verão, segundo o jornal Marca.

O jovem extremo espanhol, de 20 anos, termina contrato com os bascos no final da próxima época e tem uma cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros, o que não assusta o clube inglês, treinado pelo espanhol Unai Emery, que vai disputar a Conference League em 2022/23.

O interesse dos villans já existe desde o mercado de inverno, mas o internacional espanhol quis terminar a época em Bilbau, tendo agora de decidir se aceita a proposta de renovação que lhe foi apresentada ou se prefere rumar ao Aston Villa, que lhe acena com valores bem superiores.

Formado no Athletic, Williams registou nove golos e quatro assistências em 43 jogos disputados na presente época, ajudando a equipa a fechar a LaLiga no oitavo lugar, falhando a qualificação para as provas europeias.

