Craque do Ajax detido por suspeita de esfaqueamento de familiar

Quincy Promes, avançado do Ajax

Quincy Promes terá sido detido este domingo, avança o De Telegraaf.

O futebol holandês "acordou" com choque este domingo com a notícia da detenção de Quincy Promes, avançada pelo jornal De Telegraaf, por suspeita de esfaqueamento de um familiar.

De acordo com a publicação, o avançado do Ajax - e uma das principais figuras da equipa - organizou uma festa em julho e, depois de se envolver numa discussão com um elemento da família, terá avançado para agressões, que incluíram uma facada, além de problemas num joelho.

Ainda segundo o De Telegraaf, as autoridades confirmara a detenção de Promes, que permanecerá preso por um período máximo de três dias. Contudo, as alegações do jogador, de 28 anos, poderão determinar o prolongamento desse período.

Quincy, que também já representou clubes como Twente, Spartak Moscovo e Sevilha, é presença regular na seleção holandesa e, a presente temporada, leva cinco golos apontados em 17 encontros disputados pelo Ajax.