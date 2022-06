Estrela de hóquei no gelo vai fazer um jogo pelo Dínamo de Moscovo

Alexander Ovechkin, de 36 anos, foi anunciado como reforço do clube russo... por um dia

Alexander Ovechkin, um dos melhores jogadores de sempre de hóquei no gelo e uma lenda dos norte-americanos do Washington Capitals, foi este sábado anunciado como reforço do Dínamo de Moscovo, onde vai fazer um jogo este sábado com a camisola 3, que pertenceu ao pai Mikhail.

O russo tem uma ligação muito forte com os moscovitas, uma vez que o pai foi jogador do clube, a mãe, Tatyana Ovechkina, sagrou-se bicampeã olímpica de basquetebol pela União Soviética e o próprio Ovechkin começou a jogar hóquei no gelo no emblema.

Vencedor de Mundiais pela Rússia, Ovechkin é uma figura próxima do presidente Vladimir Putin.