Estrela da Atalanta pode virar "pechincha" no mercado: saiba porquê

Papu Gómez entrou em rota de colisão com o treinador e a saída de Bérgamo afigura-se como o cenário mais provável.

A história de amor entre Papu Gómez e a Atalanta está perto do fim. De acordo com a imprensa italiana, o criativo argentino, de 32 anos, poderá deixar o clube de Bérgamo já na reabertura do mercado, em janeiro, depois de ter entrado em rota de colisão com o treinador Gian Piero Gasperini.

O problema terá surgido na receção da Atalanta ao Midtjylland, a contar para a Champions, em que, ainda na primeira parte, o técnico terá pedido a Gómez para mudar de posição. A ordem de Gasperini terá sido ignorada e o jogador já não subiu ao relvado para a segunda parte.

Desde então, Papu perdeu o estatuto de indiscutível e, com os gigantes Inter e Milan atentos à situação, é expectável que o médio-ofensivo saia da Atalanta em breve, ao cabo de seis épocas e meia no clube.

O contrato do internacional argentino termina em junho de 2022, mas a relação deteriorada entre jogador e treinador pode conduzir a que a Atalanta baixe as pretensões financeiras por Papu Gómez, com a imprensa internacional a falar numa "pechincha em potência".

Pela Atalanta, Papu Gómez realizou um total de 252 jogos, nos quais apontou 59 golos.