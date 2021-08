Estreia de sonho de Erik Lamela deu triunfo ao Sevilha no arranque de La Liga

O Sevilha venceu este domingo o Rayo Vallecano por 3-0, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na jornada inaugural da Liga espanhola.

O Sevilha estreou-se com tudo no campeonato espanhol 2021/22. A equipa do treinador Julen Lopetegui venceu o Rayo Vallecano este domingo, por 3-0, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Destaque para "bis" do avançado argentino Erik Lamela, que entrou após o intervalo e marcou aos 55 e 79 minutos. O primeiro golo surgiu ainda no primeiro tempo, por Youssef En-Nesyri, de penálti.

A vitória do Sevilha foi "facilitada" com a expulsão do guarda-redes do Rayo, Luca Zidane, logo aos 15 minutos. Com um a mais durante a maior parte do jogo, a equipa da casa construiu uma vitória tranquila na estreia na competição.

De salientar que Bebé, extremo português, entrou no decorrer da partida na formação de Vallecas.