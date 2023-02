Estreia de Pogba na Juventus novamente adiada por lesão

Médio francês sofreu uma lesão muscular.

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, revelou esta quarta-feira que Paul Pogba sofreu uma lesão muscular, não estando por isso disponível para os quartos de final da Taça de Itália, diante da Lázio.

O médio francês, de 29 anos, ainda não fez a segunda estreia ao serviço da "Vecchia Signora", onde regressou no verão do ano passado, após ter terminado contrato com o Manchester United, devido a ter sofrido uma lesão grave no joelho na pré-temporada, da qual já estaria recuperado.

Para além de Pogba, também o central Leonardo Bonucci está fora das opções de Allegri para a receção à Lázio, marcada para quinta-feira (20h00) e relativa aos quartos de final da Taça de Itália.