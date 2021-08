Estreia de Messi pelo PSG já terá data marcada

Craque argentino, que gozou férias após conquistar a Copa América, ainda se encontra a melhorar os indíceis físicos dada a falta de trabalho de pré-temporada

A trabalhar com o plantel do PSG desde a última quinta-feira, um dia depois de ter sido apresentado com pompa e circunstância no Parque dos Príncipes, Lionel Messi irá possivelmente estrear-se com a nova camisola no próximo dia 29 de agosto (domingo).

O craque argentino, que deixou o Barcelona ao fim de mais de 20 anos de ligação, deverá ser apenas convocado pelo treinador compatriota Mauricio Pochettino para o embate com o Remis, relativo à quarta jornada do principal escalão gaulês (Ligue 1).

Lionel Messi, que gozou um período de férias após conquistar, de forma inédita, a Copa América com a seleção da Argentina, encontra-se ainda a elevar os níveis de aptidão física, tendo treinado, até agora, apenas três vezes com o plantel do PSG.

Questionado sobre a estreia do avançado argentino com a camisola do PSG, Pochettino admitiu que pretende, primeiro, a integração do reforço e que prefere utilizar o sonante reforço quando estiver totalmente apto fisicamente.

"Vamos passo-a-passo, conhecermo-nos e fazê-lo confortável para que possa fazer a sua estreia quando estiver em plena forma", afirmou o técnico argentino, citado pelo britânica Sky Sports.

Dessa forma, Messi ainda não deverá fazer parte da convocatória do técnico Mauricio Pochettino para o próximo duelo ante o anfitrião Brest, referente à terceira ronda da Ligue 1, que se realiza no próximo dia 20 de agosto.