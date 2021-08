Estreia de Messi: substituiu Neymar na vitória forasteira do PSG

PSG venceu no terreno do Reims, jogo que marcou a estreia de Messi com a camisola do clube de Paris

O PSG venceu em casa do Reims, por 2-0, na quarta jornada da Ligue 1. Um jogo que fica para a história como o da estreia de Messi no clube de Paris. O argentino, que como profissional apenas representara o Barcelona - onde cumpriu toda a formação na Europa -, começou o jogo no banco, tendo entrado ao minuto 66, substituindo Neymar.

Quando Messi entrou o PSG acabara de fazer o 2-0, por intermédio de Mbappé, que abrira o marcador aos 16 minutos