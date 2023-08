Estreia de Messi na MLS adiada por causa da Taça das Ligas

Não será a 20 de agosto que o astro argentino se irá estrear no campeonato dos Estados Unidos.

Lionel Messi tem estado em grande plano desde que se mudou para o Inter Miami, depois de ter terminado contrato com o PSG, mas a estreia do astro argentino no campeonato dos Estados Unidos (MLS) ainda vai ter esperar.

O clube detido por David Beckham informou esta quarta-feira que a partida diante do Charlotte, inicialmente marcada para o dia 20 de agosto, foi adida para uma "data posterior a anunciar".

O adiamento deve-se ao facto de ambas as equipas se defrontarem no sábado, dia 12, a contar para os quartos de final da Taça das Ligas, nova prova que opõe emblemas norte-americanos e mexicanos, sendo que o vencedor vai jogar as meias-finais no dia 19.

Messi soma sete golos e uma assistência em quatro jogos realizados na competição, tendo ajudado o Inter Miami a vencer os mexicanos do Cruz Azul (2-1) e os norte-americanos do Atlanta United (4-0), Orlando City (3-1) e Dallas (5-4 nos penaltis).