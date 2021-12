Jordan Henderson preocupado com estado e forma dos atletas que atuam na Premier League

Os meses de dezembro e janeiro trazem ao futebol inglês espetáculo, tradições e um grande esforço competitivo dos jogadores. Jordan Henderson abordou o tema e lamentou a falta de preocupação para com o bem-estar dos atletas.

"Tem sido assim nos últimos anos e tem sido difícil, mas depois entra em jogo a situação da Covid e fica ainda mais difícil. Estou preocupado porque ninguém leva realmente a sério o bem-estar dos jogadores. É claro que queremos jogar, mas as coisas não estão a ser levadas de forma séria", afirmou.

Apesar da subida exponencial da pandemia em Inglaterra, a jornada do Boxing Day, por exemplo, não foi cancelada e o capitão do Liverpool promete jogar no máximo.

"O futebol é tudo para nós e queremos ter um desempenho ao mais alto nível sempre que entramos em campo. Infelizmente, nesta altura, é difícil fazê-lo", afirmou, à BBC Sport.