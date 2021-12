"Estou mesmo surpreendido por termos de jogar. Se alguém se lesionar, quem assume?"

Rafa Benítez, treinador do Everton

Rafa Benítez, treinador do Everton, surpreendido com a decisão da Premier League em não adiar o jogo com o Burnley.

A Premier League recusou adiar o jogo entre Burnley e Everton, agendado para as 15h00 de domingo e a contar para a 19.ª jornada da Liga inglesa.

Rafa Benítez, treinador dos "toffees", mostrou-se surpreendido com a decisão, uma vez que a sua equipa tem cinco jogadores infetados com covid-19 e vários lesionados, contando apenas com nove jogadores de campo e três guarda-redes da formação principal para o encontro.

"Temos seis jogadores lesionados e cinco jogadores positivos com covid-19. Acho que é uma decisão injusta. O meu principal trabalho agora é ter onze jogadores que possam jogar contra o Burnley. Não vai ser fácil", começou por dizer, antes de explicar a surpresa com a decisão.

"Estou mesmo surpreendido por termos de jogar este jogo. Temos apenas nove jogadores de campo disponíveis e três guarda-redes. Vamos ter de ir buscar cinco jovens que tenham experiência suficiente para jogar na Premier League. É um grande risco porque vamos ter utilizar esses jogadores sem saber se vão estar prontos para responderem a nível físico. Se alguém se lesionar, quem assume a responsabilidade?", questionou.